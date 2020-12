Zauchensee investiert in den Skiweltcup 2022

Mit zwei Super G im Herren-Europacup proben Michael Walchhofer und Co. bereits für die nächste Saison. Die Herausforderung ist groß.

Während die rot-weiß-roten Erfolge im Skiweltcup bisher überschaubar waren, hat sich Österreich in der Coronasaison umso besser als Veranstalterland in diversen Wintersportarten in Szene gesetzt. In diese Riege will sich am Montag und Dienstag nun auch Zauchensee gesellen. Zwei Europacup-Super-G sind einerseits die Chance für die zweite Garde im ÖSV-Herrenteam, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen, und andererseits die Generalprobe für die Damen-Weltcuprennen 2022.

"Die Piste ist perfekt, das Wetter sollte passen und die Coronatests sind negativ. Zwei ...