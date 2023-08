Zederhaus hofft auf bessere Mentalität

BILD: SN/SW/FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SALZBURGER UNTERHAUS

Der USV Zederhaus kommt in der 2. Klasse Süd noch nicht in Fahrt. Im Derby am Wochenende siegte der USK Muhr (grün) mit 0:2. Bild: Fußball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus