Zederhauser Stockschützen unterlagen zum Auftakt

Nach herausragenden Leistungen in der Bundesliga 2019 spielen die Zederhauser Stockschützen erstmals in der höchsten Liga, der Staatsliga.

Nach 14 Monaten Covid-bedingter Pause startete am Samstag die Herren Stocksport Staatsliga. Für die Zederhauser Stockschützen ging es nach dem Aufstieg gegen EV Rottendorf Seiwald in Kärnten um Punkte. Auch wenn es am Ende eine 8:2-Niederlage setzte, ist man in Zederhaus wegen der Niederlage dennoch nicht nervös: "Wir müssen Zuhause den Respekt vor den starken Gruppengegnern rasch ablegen. In dieser Gruppe wird es sonst schwierig zu punkten", sagt Hans Pfeifenberger.

Rottendorf führte zur Pause bereits mit 4:0. Nach ...