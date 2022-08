Zeller Eisbären gewinnen auch ihr zweites Testmatch

Schiedsrichter Oscar Wallner gab seinen Abschied. Neuzugänge zeigten auf.

Der EK Zell am See hat seine ersten beiden Testspiele für die anstehende Saison in der Alps Hockey League gewonnen. Dem 5:1-Erfolg am Donnerstag gegen das KAC Future Team ließen die Pinzgauer zwei Tage später mit einem 2:1 über Deggendorf einen weiteren Heimsieg folgen.

Gegen den Kärntner Nachwuchs trafen Neuzugang Patrik Kittinger und Kapitän Hubert Berger doppelt. Das 5:1 entsprang einer schönen Kombination dreier Neo-Zeller. Cornelius Kaschnig vollendete nach Vorarbeit von Fabio Artner und Philipp Maurer. Viel Applaus bekam auch der Zeller Schiedsrichter Oscar Wallner, der nach insgesamt 17 Jahren und 847 Spielen als Referee seinen Abschied nahm.

Vor dem Match gegen Deggendorf hatte Kapitän Berger gewarnt: "Wir werden vor allem körperlich einen Unterschied zu Donnerstag spüren." Und sollte damit recht behalten. Der deutsche Drittligist ging früh in Führung und verlangte den Zellern mit harter Zweikampfführung alles ab. Eisbären-Keeper Max Zimmermann ließ aber keinen zweiten Gegentreffer zu. So reichte Zell ein Doppelschlag von Tobias Dinhopel und Christian Jennes zum verdienten zweiten Testspielsieg.