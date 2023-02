Zeller Eisbären haben nach Sieg im Spitzenduell ein Freispiel

Juniors kämpfen im Verfolgerduell noch um Platz eins.

Tomi Wilenius und seine Zeller sind nach dem Heimsieg über Sterzing nicht mehr von Platz eins in ihrer Qualifikationsgruppe zu verdrängen.

Lange sind die Zeller Eisbären dem letzten Pünktchen, um sich ihr Ticket für die Pre-Play-offs in der Alps Hockey League zu sichern, vergeblich nachgelaufen. Am Donnerstag fixierten sie mit einem 4:2-Heimsieg im Spitzenduell gegen die Wipptal Broncos gleich Platz eins in ihrer Qualifikationsgruppe.

In einem torreichen Schlussdrittel machten die Pinzgauer erst durch Henrik Neubauer und Maximilian Egger einen 0:1- und 1:2-Rückstand wett, ehe Daniel Ban und Aleksi Hämäläinen zum Endstand trafen. Das abschließende Auswärtsmatch am Samstag bei den Fassa Falcons wurde damit zum Freispiel.

Für die Red Bull Juniors geht es hingegen am Samstag (19.30) noch um Platz eins bis vier in der Masterround. Mit einem Heimsieg im Verfolgerduell gegen die Rittner Buam würden sie Jesenice wieder von der Spitze verdrängen.