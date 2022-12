Zells Coach trifft auf Ex-Team

Die Eisbären empfangen nach dem 7:6 gegen Bregenzerwald Lustenau.

Ein echtes Torspektakel bekamen die 2000 Zuseher am Stefanitag in Zell am See serviert: Der EK Zell bezwang Bregenzerwald mit 7:6 (1:1, 2:4, 3:1/1:0), wobei Tomi Wilenius 28 Sekunden vor Ende der Nachspielzeit das Siegtor gemacht hat. Bereits am heutigen Mittwoch geht es daheim gegen den EHC Lustenau weiter - drei Punkte sind wohl Voraussetzung, wenn man die Chance auf das Erreichen der Top-5 und damit einen Fixplatz für das Play-off erreichen will.

Und als wäre die Partie ...