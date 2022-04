Zerbricht das Erfolgsteam des SAK?

Im Frühjahr noch ungeschlagen, aber vor ungewisser Zukunft.

Der SAK präsentiert sich im Jahr 2022 weiterhin bärenstark: Die Nonntaler siegten am Samstag in der Regionalliga Salzburg gegen Saalfelden mit 3:2 und sind damit im Frühjahr noch ungeschlagen. "In der ersten Halbzeit war es ein einschläferndes Spiel von beiden Teams, in den zweiten 45 Minuten waren wir aber besser und haben verdient gewonnen", analysiert SAK-Trainer Roman Wallner, der sich derzeit neben Goalie Kilian Vallant, Neuzugang Julian Fally und Kapitän Stefan Federer vor allem auf Stürmer Petrit Nika verlassen kann. ...