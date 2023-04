Zerfällt Adnet? "Wir haben Baustellen, sind aber gefestigt"

Die Tennengauer kämpfen noch um den Verbleib in der Salzburger Liga. Doch der Kader wird sich im Sommer an vielen Positionen ändern.

Adnet hat am Karfreitag einen wichtigen Sieg gefeiert, nach dem 4:0 in Bergheim aber Trainer Thomas Heissl verabschiedet. Es war ein Abgang mit fahlem Beigeschmack. Denn Heissl begründete seinen Rückzug auch intern mit gesundheitlichen Gründen, übernimmt aber nun das Traineramt bei seinem Wunschverein Bad Ischl. Adnets Sektionsleiter Roman Walkner reagierte enttäuscht, blickt aber schon nach vorn. "Der Schluss war komisch, doch Thomas hat uns gebracht, was wir erwartet haben. Wir haben viel gelernt", sagt Walkner, der in den nächsten Wochen ...