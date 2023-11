Ziel ist der Sprung in die Kampfmannschaft

In den Nachwuchsmannschaften werden die Stammspieler für den Erwachsenenfußball geformt.

Ab 15 Jahren sind Jugendliche im Fußball-Unterhaus berechtigt, im Erwachsenfußball Fuß zu fassen. Auch in der Nachwuchsabteilung des USK Samson Druck St. Michael erfolgt der Übergang nahtlos. Trainer Gerald Payer: "Auch weil mein Co-Trainer Gebhard Marktl zusätzlich Jugendleiter ist, sind wir im ständigen Austausch. Junge Nachwuchstalente durchlaufen unseren Nachwuchs bis hin zur U16-Mannschaft. Beim Übergang in die Kampfmannschaft hilft auch unser Reserveteam, mit dem wir gemeinsam trainieren. Dort bekommen unsere Nachwuchsspieler Woche für Woche die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen."

Jüngstes Beispiel ist Marc Aigner (15) aus Muhr (im Bild), der im Herbst seine ersten Einsatzminuten bekam: "Er hat seine Einsätze gut gemeistert und gibt uns Hoffnung für die Zukunft."

Den Sprung in die Kampfmannschaft haben unlängst Tristan Schiefer, Andreas Schlick und Elias Marktl geschafft. Worauf kommt es eigentlich an? "Entscheidend sind Talent, Wille und körperliche Fitness. Im Erwachsenenfußball ist die Gangart einfach kampfbetonter. Die körperliche Präsenz der Gegner kann man nicht mit Nachwuchsfußball vergleichen. Ziel muss es weiterhin sein, dass man jede Saison frische, junge motivierte Spieler in den Kampfmannschaftsbetrieb einbauen kann", sagt Gerald Payer.