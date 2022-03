Zielsichere Schieß-Vizemeisterin

Der Schützenclub Salzburg-Süd fuhr trotz Pandemie stattliche Titel ein.

Die Corona-Lockdowns haben auch das Vereinsleben des Schützenclubs Salzburg-Süd im ehemaligen Frohnburghof an der Hellbrunner Allee gehörig durcheinander gewirbelt. Die Landesmeisterschaft Luftpistole konnte am 7. März 2020 noch regulär abgehalten werden und brachte gute Platzierungen für die Männer und Frauen des Clubs. Vereinsobfrau Elisabeth Mlekusch erreichte den zweiten Platz und Hermann Grubelnik bei den Herren den Vierten. Im Mannschaftsbewerb - dem letzten offiziellen Wettkampf in diesem Jahr für Sportschießen - wurden sie gute Zweite. Die Landesmeisterschaft Luftgewehr musste coronabedingt bereits ...