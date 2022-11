Zitzenbacher auf den Spuren des Marathons

Fredl Zitzenbacher absolvierte vor Kurzem seinen 111. Marathon. Die Reise dafür führte ihn ins Mutterland des Laufbewerbs.

Der Schwarzacher Langstreckenläufer Fredl Zitzenbacher begab sich zusammen mit Roland Pirngruber zum Ursprung des Marathons und war Teil des Bewerbs in Athen. Obwohl der Pongauer bereits vor dem Rennen in Griechenland 110 Marathons absolviert hatte, war es ein besonderes Erlebnis. "Die Vorfreude auf Geschichte und Kultur, auf Akropolis und Panathinaiko-Stadion, auf Souvlaki, Gyros und Zaziki und auf Ouzo, vor allem aber auf den Marathon war riesig", erinnert sich der Marathon-Experte.

SN/sw/zitzenbacher Gemeinsam mit Roland Pirngruber nahm Zitzenbacher am Athen-Marathon teil.

Die lange Geschichte des Marathon

Die Geschichte des Marathons geht in das alte Griechenland zurück. "Der geschichtliche Ursprung liegt in der Schlacht von Marathon 490 vor Christus. Damals griffen die Perser die Attika-Halbinsel an. Um den griechischen Sieg im knapp 40 Kilometer entfernten Athen zu vermelden, wurde ein Bote geschickt: Pheidippides rannte die Strecke ohne anzuhalten in voller Kampfausrüstung und verkündete in Athen: ,Jubelt: Wir haben gewonnen.' Dann brach er tot zusammen. So sagt es zumindest die Legende", erklärt Zitzenbacher. In Marathon startet auch der der Athen-Marathon, führt dabei rund um den Grabhügel der in der Schlacht um Marathon gefallenen Athener und endet im Panathinaiko-Stadion, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden.

SN/sw/zitzenbacher Der Marathon in Athen endet im Panathinaiko-Stadion.

"Das Wichtigste ist das Genießen"

"Fast hätte noch ein Infekt die Teilnahme am Marathon verhindert", schildert der 56-Jährige. "Ein ganz vorsichtiges Lauftempo, gepaart mit vielen Gehpausen, hat ein Ankommen innerhalb der erlaubten acht Stunden aber locker möglich gemacht. Und einem alten Marathonsüchtigen geht es ohnehin schon lange nicht mehr um Platzierungen. Das Genießen und der Umstand, in meinem Alter seine Träume noch laufend zu erfüllen, zählen weit mehr."