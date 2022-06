Zlatko Junuzovic: "Es war ein langer Prozess"

Mit dem Start der Testspielserie des FC Liefering schlagen auch der neue Cheftrainer und sein prominenter Assistent ein neues Karrierekapitel auf.

Am kommenden Samstag steht für Zlatko Junuzovic das erste Testspiel auf dem Programm - das erste in seiner neuen Rolle als Co-Trainer des FC Liefering. Der Zweitligist empfängt in der Red-Bull-Akademie Vorwärts Steyr zur Formüberprüfung. Seit rund einer Woche nun assistiert Junuzovic gemeinsam mit Thomas Sageder (ehemaliger Co von Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg) dem neuen Lieferinger Cheftrainer Fabio Ingolitsch. An seiner neuen Aufgabe hat er durchaus Gefallen gefunden, dem abrupten Ende seiner glanzvollen Spielerkarriere trauert der ehemalige Red-Bull-Star trotzdem noch hinterher.

So meinte Junuzovic zu Wochenbeginn in der TV-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7": "Es war ein langer Prozess, die Entscheidung war nicht einfach. Ich habe immer im Kopf gehabt weiterzuspielen, weil körperlich fühle ich mich noch gut. Aber es kommt darauf an, was der beste Weg für mich selbst und die Familie ist." Es siegte also das Hirn über das Herz. Ingolitsch,

30 Jahre alter Bischofshofner und jüngster Pro-Lizenz-Trainer Österreichs (!), wird sich darüber freuen, dass er einen Mann mit dem unbezahlbaren Erfahrungsschatz von 55 Länderspielen und 188 Einsätzen in der deutschen Bundesliga sowie vier Meistertiteln und vier Cupsiegen mit Red Bull Salzburg zur Seite stehen hat ...



Vorbereitungsprogramm des FC Liefering:

25. Juni Testspiel Vorwärts Steyr (14 Uhr, Akademie)

2. Juli Testspiel Sturm Graz (15 Uhr, Schladming)

2. und 3. Juli Kurz-Trainingslager (Radstadt)

6. Juli Testspiel SV Grödig (19 Uhr, Akademie)

9. Juli Testspiel Bayern Amateure (14 Uhr, Akademie)

15. Juli Testspiele Bohemians Prag bzw. FC Pinzgau Saalfelden (11.30 bzw. 14.30 Uhr, Mondsee)

22./23./24. Juli Saisonstart 2. Liga