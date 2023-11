Zu erfolgreich? Sensationsteam PSV Salzburg steigt aus der Judo-Bundesliga aus

Der PSV Salzburg zieht sich in die Landesliga zurück. Eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen. Alles eine Frage des Geldes.

Der PSV Salzburg war das Überraschungsteam dieser Judo-Bundesligasaison. Das Herrenteam zog sensationell in das Finalturnier ein und gewann am vergangenen Samstag die Bronzemedaille. Nun folgte die nächste Überraschung: Am Dienstagabend informierten die Verantwortlichen ihre Judoka über den freiwilligen Ausstieg aus der Topliga. Der Bundesliga-Dritte, der durch den Rückzug für ein Jahr für die beiden Bundesligen gesperrt ist, tritt 2024 in der oberösterreichischen und der Salzburger Landesliga an.

Finanzielle Gründe im Vordergrund

"Wir machen das in erster Linie aus finanziellen Gründen", sagt Obmann Ronny Tiefgraber. Der PSV hatte der Bundesliga bereits 2014 den Rücken gekehrt - und kam im Vorjahr als Zweitligameister nicht ganz freiwillig zurück nach oben. Da der Grunddurchgang künftig in acht Einzel- statt in vier Doppelrunden durchgeführt werde, erwartet Tiefgraber höhere Kosten - für Kampfrichter, aber auch für Legionäre, um konkurrenzfähig zu sein. Gleichzeitig könne Julius Meinel als Landestrainer nicht mehr kämpfen. "Und unsere SSM-Talente sind noch zu jung. Wir wollen sie nicht in der 1. Bundesliga verheizen", sagt Tiefgraber.

"Wir sind zu erfolgreich"

Auch sein Verein kämpfe nach der Coronazeit mit verstärkten finanziellen Belastungen - trotz großer Unterstützung von Stadt und Land Salzburg. Die Betriebskosten sind hoch, die Wirtschaftslage ist schlecht. Das bewährte Sommertrainingslager in Mondsee, eine wichtige Einnahmequelle, kann nicht mehr stattfinden. Und die Kosten für Trainerstunden und Turniere der Talente würden steigen. "Wir sind zu erfolgreich", sagt Tiefgraber und fügt hinzu: "In den Nachwuchs investieren wir aber natürlich gern. Da sparen wir uns lieber die Bundesliga."

Talente sollen reifen

In der Landesliga können die Zukunftshoffnungen 2024 reifen. Die zwei Besten des Vereins, Andreas Tiefgraber und Tim Schwarzl, sind dann nicht einsatzberechtigt und damit für andere Vereine als Verstärkungen interessant. Schon 2025 will der PSV für die 2. Bundesliga melden. "Mit einem jungen Team", sagt Ronny Tiefgraber. "Und wie ich uns kenne, ist dann wieder die Gefahr groß, Meister zu werden und in die 1. Bundesliga aufsteigen zu müssen." Das sei dann wieder eine Frage des Geldes.