Zu viele Chancen vergeben: Niederlage bei Fötschl-Debüt

Trotz guter Leistung musste sich Bischofshofen am Sonntag in Kuchl mit 0:1 geschlagen geben. Während Torjäger Christoph Hübl vom Elferpunkt traf, hatten die Pongauer Ladehemmung.

Nach einem einem Jahr Abstinenz ist Andreas Fötschl, der im Herbst den Landesligisten ASV Salzburg betreute, wieder zurück in der Regionalliga Salzburg. Mit einer Woche Verspätung feierte er bei seinem neuen Verein Bischofshofen in Kuchl sein Debüt. Zum Feiern war dem BSK-Trainer nach 90 Minuten aber nicht zumute. "Wir hatten vier Topchancen, der Gegner maximal zwei. Es wäre auf alle Fälle mehr drinnen gewesen. Dieses Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren", betont Fötschl, dessen Mannschaft vor allem am herausragenden Kuchl-Goalie ...