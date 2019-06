Zukunftshoffnungen auf Buchingers Spuren

Während Salzburgs Topkämpfer in Montreal für die Olympia-Qualifikation punkten wollen, messen sich die Talente beim Junior Open in Salzburg.

Früh übt sich, wer eine Weltmeisterin werden will. Gleich drei Mal in Folge hatte Alisa Buchinger von 2008 bis 2010 die Austrian Junior Open gewonnen, bevor sie bei den Erwachsenen voll durchstartete. Dieses Mal wird Salzburgs Karate-Ass das Heimturnier aber nur aus der Ferne verfolgen können. Zusammen mit Stefan Pokorny, Robin Rettenbacher und Trainer Manfred Eppenschwandtner ist die 26-Jährige bereits am Montag zum Karate-1-Turnier in Montreal gereist, wo es wieder um wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation geht.

Bislang ist die Saison für Buchinger äußerst unglücklich verlaufen. Anfangs startete sie in der für sie falschen Gewichtsklasse. Zurück in ihrer angestammten Kategorie bis 68 kg wurde sie erst durch eine Beinverletzung ausgebremst und zuletzt fehlte ihr schlicht das nötige Kampfglück. "Damit lange zu hadern bringt ja nichts. Am Können scheitert es jedenfalls nicht. In unserer Sportart reicht halt schon eine kleine Unsicherheit für eine Niederlage aus, das geht leider ganz schnell", versucht Buchinger, ruhig zu bleiben, auch wenn ihr in der Olympia-Qualifikation langsam die Zeit davonläuft.

Noch genügend Zeit, sich in der Weltspitze zu etablieren, haben drei Salzburger Toptalente, die am Samstag bei den Junior Open zu den großen Sieghoffnungen zählen. Aleksandra Grujic und Marina Vukovic haben heuer bereits als Bronzegewinnerinnen bei der Nachwuchs-EM in Dänemark aufgezeigt. Kadettin Alessandra Lederer verpasste als Fünfte nur knapp eine Medaille. Landesverbandspräsident Georg Rußbacher ist sich bei ihnen jedenfalls sicher: "Das sind unsere großen Zukunftshoffnungen, die einmal in Alisas Fußstapfen treten können."