Zuschauermagnet rechnet sich etwas aus

Stuhlfelden geht ohne Punkteverlust in das Spitzenspiel gegen Neukirchen. Es ist alles angerichtet für ein weiteres Fußballfest.

Stuhlfelden ist mit drei Siegen in drei Spielen ausgezeichnet in die neue Spielzeit der 2. Landesliga Süd gestartet. "So soll es weitergehen. Wenn wir verletzungsfrei bleiben, dürfen wir uns etwas ausrechnen", sagte Trainer Andreas Mayrhofer nach dem 4:1-Sieg in Tenneck. Dass die Oberpinzgauer, in der Vorsaison Tabellendritter, wieder ganz vorn mitspielen wollen, ist kein Geheimnis. "In erster Linie wollen wir aber Spaß haben, gut spielen, Punkte holen und unseren Zuschauern etwas bieten."

Und Fans haben die Stuhlfeldener genug. Zum Auftakt gegen Piesendorf wurden etwa 450 Zuseher auf dem Sportplatz registriert. "Das Publikum war hier schon toll, als ich noch selbst gespielt habe. Die Witterung spielt da keine große Rolle. Hauptsache ist, dass wir leidenschaftlichen Fußball zeigen."

Dies soll auch am Sonntag (14.30 Uhr) im Spitzenspiel gegen Neukirchen der Fall sein. Der Lokalrivale trotzte zuletzt Mittersill einen Punkt ab. "In den vergangenen Spielen haben sie uns verarscht. Wir werden richtig Gas geben und mit der Reserve- und der Kampfmannschaft gewinnen", sagt Mayrhofer, dessen Verein auf viele Eigengewächse und vier starke ausländische Legionäre setzt. "Diese sind hier voll eingebunden und geben alles. Das gefällt auch den Zuschauern."