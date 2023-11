Zuschauermagnet und Spitzenreiter der Alps Hockey League, aber Zeller Eisbären träumen nicht

Zell am See geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel der Alps Hockey League in Sterzing. Die Ziele werden nicht nach oben revidiert.

Bernhard Fechtig ist mit Zell am See erfolgreich.

Gipfeltreffen in der Alps Hockey League: Spitzenreiter EK Zell am See gastiert am Donnerstag (20 Uhr) beim ersten Verfolger in Sterzing. Nach der Länderspielpause fühlen sich die Pinzgauer gerüstet für das Duell der beiden offensivstärksten Teams um die Tabellenführung.

Länderspielpause tat Zeller Eisbären gut

"Wir hatten viele Angeschlagene, haben am Mittwoch nun aber in Bestbesetzung trainiert", sagt Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz, der die heimstarken Broncos zu den Titelaspiranten zählt. Und die eigenen Ambitionen? Wer in acht Jahren Alps Hockey League nicht über das Viertelfinale hinausgekommen sei, könne schwer das Ziel Meistertitel ausgeben, sagt Schwarz. "An unseren Zielen hat sich nach dem starken Saisonstart nichts geändert: Wir wollen uns direkt für das Play-off qualifizieren und den Titel in der österreichischen Meisterschaft verteidigen."

Pinzgauer bleiben auf dem Boden

Die Erfolge auf dem Eis verleiten auch nicht zum Träumen von einem baldigen Aufstieg in die ICE Hockey League. "Davon sind wir in naher Zukunft weit entfernt."

Während Millionen fehlen, wäre das Zuschauerinteresse da. Denn Zell am See ist mit im Schnitt 1500 Fans bei Heimspielen der unumstrittene Zuschauermagnet der AHL. Die nächste Chance, die Eisbären zu Hause zu sehen, gibt es am Samstag (19.30) gegen das KAC-Farmteam.

Red-Bull-Farmteam feiert Sieg

Ligakonkurrent Red Bull Juniors hat sich am Dienstag mit einem 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) in Cortina bereits erfolgreich aus der Pause zurückgemeldet. Am Sonntag (17.30) wollen sie in Lustenau einen weiteren Schritt Richtung Meisterrunde setzen.