Zwei 16-jährige Toptalente wagen den Sprung ins Ausland

Emma Stockinger wechselt von der BBU in die deutsche Nachwuchs-Bundesliga, Ella Burns will sich in den USA durchsetzen.

Emma Stockinger will sich in Deutschland weiterentwickeln.

So stark wie noch nie haben sich die Basketball-Damen der BBU Salzburg in der vergangenen Saison präsentiert. Den Grunddurchgang der 2. Bundesliga schlossen sie auf Platz zwei ab, im Finalturnier mussten sie sich dann geschwächt durch verletzungsbedingte Ausfälle mit Platz vier begnügen.

Mit Emma Stockinger und Ella Burns zeigten dabei zwei 16-jährige Eigengewächse besonders auf. Beide verließen aber im Sommer den Verein, um im Ausland ihr Glück zu versuchen. Stockinger wechselte zum bayerischen Club München Ost, für den sie in der Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) auf Korbjagd gehen wird. Zudem soll sie für das Regionalligateam auflaufen, welches den Aufstieg in die zweite Bundesliga anstrebt. "Ich erwarte mir viele Spiele und Trainings auf hohem Niveau, in denen ich viel lernen kann. Durch München habe ich für die nächsten Jahre weitere Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln", erklärt die Aufbauspielerin.

Teamkollegin Burns zieht es in die USA, wo sie kommende Saison an der McCallum Highschool in Austin, Texas, spielt. Dort will sie den Sprung ins Varsity-Team schaffen, welches um den Staatsmeistertitel kämpft. "Das ist mein nächster großer Meilenstein. Ich freue mich schon sehr auf die Herausforderungen", sagt die Flügelspielerin. "Sie werden eine riesige Lücke hinterlassen", weiß BBU-Damen-Coach Kenan Biberovic.