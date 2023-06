Zwei Flachgauer spielen bei den Special Olympics World Games im Fußball-Nationalteam

Trainiert werden beide vom Laufener Danilo Perrera. Der gebürtige Sizilianer ist seit 2018 bei Special Olympics tätig und bezeichnet sich als "lustigen, aber auch strengen" Trainer. "Das kann schwierig sein. Es braucht die richtige Mischung zwischen nicht zu streng und nicht zu locker. Während des Trainings gelten Regeln, vorher und nachher ist es lustig. Das lieben sie", sagt Perrera über seine Schützlinge.

Fußball-Nationalteam besteht nur aus Salzburgern

Putz und Baur hat er selbst in das heuer ausschließlich aus Salzburgern bestehende Fußball-Nationalteam gewählt. "Sie sind seit Jahren bei den Special Olympics, immer beim Training dabei und sehr engagiert. Das ist mir das Wichtigste." Die Freude darüber, vom Trainer für das wichtige Turnier ausgewählt worden zu sein, sei bei beiden Flachgauern groß gewesen. "Sie waren natürlich begeistert, dass ich genau sie ausgewählt habe", sagt Perrera, der immer montags in St. Georgen mit den begeisterten Kickern trainiert. Die übrigen Mitglieder des Nationalteams bereiten sich in Zell am See und Radstadt auf das Turnier vor.

Das olympische Motto gilt für Perrera auch bei den Special Olympics: "Dabei sein ist alles. Eine Woche in Berlin verbringen, das ist schon eine tolle Erfahrung - auch für mich als Trainer."