In der Neuner-Liga sind die Rollen klar verteilt. Eugendorf und Bergheim kämpfen um den Titel, die Liga-Neulinge um den Klassenerhalt.

Rund 4500 Spielerinnen und Spieler in 800 Mannschaften von mehr als 90 Vereinen - der Meisterschaftsbetrieb im Salzburger Tennis nimmt am Wochenende Fahrt auf. Die meisten Vereine haben noch eine Woche Zeit, um die Freiplätze nach der großteils schwierigen Witterung in den vergangenen Wochen bespielbar zu machen. Die Landesligen A und B der Herren aber machen am Samstag (13 Uhr) den Anfang.

Die Landesliga A wurde auf neun Mannschaften aufgestockt, nicht weniger als fünf davon geben ihr Debüt ...