Zwei ÖFB-Teamkapitäne schauen den kleinen Kickern auf die Beine

Gleich 32 Nachwuchsteams sind am Samstag beim Finalturnier West des Volkswagen Junior Masters in Seekirchen im Einsatz. Besonderen Glanz verleihen dem Turnier zwei frühere Teamkapitäne mit zusammen 167 Länderspielen.

Nach dem Regionalturnier in Bad Vöslau in der Vorwoche ist nun der Westen dran: 32 Teams aus Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Tirol ermitteln in Seekirchen die Teilnehmer des großen Finales 2024. Straßwalchen, Faistenau, Hof, SAK 1914, Hallein und die Hausherren aus Seekirchen sind mit von der Partie. Spielbeginn für die Sechser-Teams ist um 10 Uhr.

Mit den beiden ÖFB-Ex-Teamkapitänen Viktoria Schnaderbeck und Julian Baumgartlinger ist eine fachkundige und prominente Unterstützung in Salzburg garantiert.

Das Fußballfest für zehn- bis zwölfjährige Kickertalente feiert nach zweijähriger Unterbrechung sein Comeback. Viktoria Schnaderbeck sagt: "Bewegungsdrang von Kindern an der frischen Luft unterstützen, die Gesundheit und Fitness der nächsten Generation fördern, sowie den Teamgeist und Fair Play-Gedanken forcieren: Diese Ziele von Volkswagen sind alles Werte, die uns als Gesellschaft weiterbringen und die auch mir sehr am Herzen liegen."

Der Mattseer "Lokalmatador" Julian Baumgartlinger erklärt: "Sport ist Emotion pur und eine perfekte Lebensschule. Es geht nicht immer um den Erfolg, es geht um die Freude an der Bewegung, gegenseitigen Respekt und Leidenschaft. Hier gilt es Verantwortung zu übernehmen und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich bin selber dreifacher Vater und unterstütze das Engagement von Volkswagen mit einer großen Begeisterung und freue mich auf ein tolles Fußballfest."