Zwei Salzburg-Ligisten wechseln den Trainer - Kopleder neuer Sportchef in Puch?

Tennengauer Schlusslicht trennt sich von Bernhard Huber und steht vor Umbau in Führungsriege. Pongauer suchen Nachfolger von Thomas Eder.

Die Frühjahrsmeisterschaft der Salzburger Liga geht in die heiße Phase. Im Hintergrund laufen längst die Planungen der Vereine auf Hochtouren - vor allem auf der Trainerposition.

In Puch rumorte es in den vergangenen Tagen gewaltig. Seit Sonntag steht fest: Das noch sieglose Schlusslicht trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Bernhard Huber. Die Gründe sollen laut SN-Informationen abseits des Spielfelds liegen. Damit aber nicht genug: Auch in der sportlichen Führung des Clubs steht ein Umbau an. Durch eine ...