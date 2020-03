Zwei Salzburger "Exoten" freuen sich auf die Heimat

Salzburgs Jahrhundertfußballer Heimo Pfeifenberger entging knapp der Quarantäne in Litauen. Mit dem letzten Flug kam der Ex-Regionalliga-Kicker Mladen Jutric noch aus Zypern raus.

Heimo Pfeifenberger hatte Glück, dass er noch rechtzeitig nach Salzburg zurückkehren konnte. Denn seit Donnerstagmitternacht müssen sich all jene, die via Luftweg nach Österreich einreisen, zur zweiwöchigen Selbstquarantäne verpflichten. Dieser könnte auch Zypern-Legionär Mladen Jutric, der am Freitag von der Ferieninsel über München nach Salzburg gereist ist, entgehen.

Pfeifenberger, der seit Beginn des Jahres beim litauischen Serienmeister Suduva Marijampole unter Vertrag steht, ist schon zu Beginn der vergangenen Woche in seine Heimat nach Salzburg zurückgekehrt. Salzburgs Jahrhundertfußballer ist erleichtert, dass er die nächsten Wochen während der Coronaviruskrise zu Hause am Fuße es Untersbergs verbringen kann. "Wir konnten noch im letzten Abdruck das Land verlassen", erzählte Pfeifenberger bei Sky. Am vergangenen Samstag hatte der Clubpräsident das Team informiert, dass die Regierung am Sonntag die Grenzen schließt. Alle Legionäre wurden in ihre Heimat geschickt.

Beim litauischen Meister hatte Pfeifenberger eine neue Herausforderung gesucht. Der 53-Jährige unterzeichnete mit Jahresbeginn einen Vertrag. Zwei Pflichtspiele betreute der Lungauer bisher den Serienmeister aus Marijampole. Jetzt ist vorerst einmal für einige Zeit Schluss mit Fußball. Bis zum nächsten Spiel wird es noch einige Wochen dauern - mindestens. Seit vergangenen Montag steht der baltische Staat nämlich unter Quarantäne. Wann der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird, steht in den Sternen.

Pfeifenberger ist froh darüber, dass er die Isolation nicht in Litauen verbringen muss. Rechtzeitig vor der Schließung der Grenze war der Ex-Grödig-Trainer per Flugzeug nach Österreich gebracht worden. "Im Flieger wurden extra Sitze freigelassen, um genug Abstand zu anderen Passagieren zu haben", erzählte Pfeifenberger. Dass der Fußball ruht, diese Maßnahme begrüßt der ehemalige Salzburger Fanliebling. "Man hat den Ernst der Lage erkannt. Jetzt zählen andere Dinge. Fußball hat im Moment keinen Stellenwert."

Am letzten Abdruck konnte auch Mladen Jutric nach Salzburg zurückkehren. Kurz bevor der Flugverkehr in Europa fast komplett eingestellt wurde, konnte der 23-jährige Salzburger noch über München zu seiner Familie in die Mozartstadt reisen. "Unser Verein hat uns am Mittwoch mitgeteilt, dass wir nach Hause dürfen. Gott sei Dank konnte ich noch ein Flugticket ergattern", erklärt Jutric im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

Erst im Winter ist Jutric vom japanischen Zweitligisten Ehime zum zypriotischen Erstligaclub Doxa Katokopias gewechselt. Sein persönliches Highlight erlebte der Innenverteidiger in seinem vorerst letzten Spiel. Beim wichtigen 2:0-Sieg erzielte Jutric per Kopf den ersten Treffer für seinen neuen Verein. "Auch wenn ich gerade in Fahrt gekommen wäre, begrüße ich die Pause natürlich", betont der Fußballprofi, der in Zypern miterlebte, wie das öffentliche Leben wegen des Coronavirus heruntergefahren wurde. "Wie überall sind nur noch Supermärkte und Apotheken geöffnet. Die meisten Menschen bleiben zu Hause."