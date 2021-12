Zwei Salzburger Skispringer als olympische Testpiloten

Die Skisprungschanzen in Zhangjiakou sind die große Unbekannte bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2022. Bisher ist noch kein Weltcupathlet auf der neu erbauten, gigantischen Anlage in den Bergen rund 100 Kilometer nördlich von Peking gesprungen. Österreichs Kontinentalcup-Truppe ist am Wochenende eine Art Testpilot für die rot-weiß-roten Medaillenanwärter Stefan Kraft, Daniel Huber und Co. Auf der Olympiaanlage finden zwei Kontinentalcup-Bewerbe statt. Mit Stefan Rainer (SV Schwarzach) und Janni Reisenauer (TSU St. Veit) sind im Team von ÖSV-Trainer Florian Liegl auch zwei Salzburger dabei. Im Skiverband wartet man jedenfalls gespannt auf die Erfahrungsberichte aus dem fernen China.

Das Herren-Nationalteam setzt den Weltcup ab Freitag (Qualifikation, 18 Uhr) unterdessen im polnischen Wisła fort. Dort steht am Samstag (16.30 Uhr) auch das erste Teamspringen der Saison auf dem Programm. Die Skisprung-Damen um Sara Marita Kramer rittern ebenso wie die Kombinierer und die Langläufer in Lillehammer um Weltcuppunkte. Im ÖSV-Kombi-Team - mit den Salzburgern Mario Seidl und Stefan Rettenegger - fehlt allerdings Franz-Josef Rehrl. Der Ramsauer hat bereits in Ruka freiwillig auf einen Start verzichtet, weil er sich schlapp fühlte. Nun lieferte er bei einer PCR-Testung, die routinemäßig vor Weltcupveranstaltungen durchgeführt wird, ein positives Covid-19-Ergebnis ab. Rehrl hat leichte Symptome und befindet sich in Quarantäne.