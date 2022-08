Jungbullen kassieren beim GAK die erste Saisonniederlage

FC Liefering verlor in der 3. Runde der 2. Liga mit 0:1 in der Steiermark.

Den Schwung vom 4:3-Sieg am Dienstag gegen Vorwärts Steyr konnte der FC Liefering nicht ins Samstagsmatch beim GAK mitnehmen. Zwar erspielten sich die Salzburger bei den bislang sieglosen Steirern etliche gute Möglichkeiten, konnten letztlich Keeper Christoph Nicht nicht bezwingen. So reichte dem GAK ein früher Treffer von Paul Friedrich Koller zum ersten Saisonsieg in der 2. Liga, der dem FC Liefering gleichzeitig die erste Saisonniederlage bescherte.

Die größte Salzburger Chance vor der Pause vergab Luka Reischl aus kurzer Distanz. Auf der Gegenseite knallte Routinier Michael Liendl einen Freistoß an die Querlatte. In der zweiten Hälfte hatte GAK-Stürmer David Peham das 2:0 auf dem Fuß, doch Marcel Moswitzer klärte noch auf der Linie. Liefering kam hingegen kaum mehr zu größeren Chancen.

"Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, haben uns sehr gut positioniert, sind immer wieder ins letzte Drittel gekommen und haben uns dort festsetzen können. Leider ist es uns in der Anfangsphase nicht gelungen, in Führung zu gehen", resümierte Liefering-Coach Fabio Ingolitsch. "Die Grazer waren darauf ausgerichtet, so schnell wie möglich mit langen Bällen nach vorne zu spielen und durch ihre Wucht ins Spiel zu finden. Leider haben wir immer wieder kleine Fouls begangen, durch ihre Körperlichkeit haben sie uns mit diesen Standards Probleme bereitet - leider Gottes ist auch dadurch das Tor gefallen."