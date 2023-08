Zweites Spiel, zweiter Sieg: Grünauer Weg führt zum Erfolg

Mit vielen eigenen Talenten waren die Walser auch in Röthis nicht zu stoppen.

alerian Rehrl ersetzte in Röthis den erkrankten Stammgoalie Alexander Strobl und hatte großen Anteil am Auswärtssieg.

Während viele Konkurrenten in der Regionalliga West ihre Kader in der Sommertransferzeit namhaft verstärkten, hielt sich Grünau zurück. Die Walser holten neben Ersatzgoalie Ramo Besic "nur" die beiden Talente Marco Rottensteiner und David Ebner. "Uns wurden sehr viele Spieler angeboten, aber wir haben von Beginn an gesagt, dass wir unseren Weg auch in der Westliga nicht verlassen werden", betont Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner, der die Vereinsphilosophie schnell auf den Punkt bringt: "Wir haben einen sehr guten Nachwuchs und sind bedacht, unsere eigenen Burschen in die Kampfmannschaft zu bringen. Natürlich haben wir auch sehr gute auswärtige Spieler, aber der Großteil des Kaders besteht aus Walsern. Darauf sind wir stolz und wir werden den Weg auch bei Misserfolgen nicht verlassen."

Sieben Walser in der Startelf

Eine Woche nach dem 1:0-Sieg gegen Kufstein legten die Grünauer am Samstag mit einem 3:2-Erfolg in Röthis nach und haben nach zwei Runden sechs Punkte auf dem Konto. "Das hat uns niemand zugetraut. Und ganz ehrlich: Mit zwei Starterfolgen haben wir auch nicht gerechnet", sagt Rottensteiner. In Vorarlberg standen insgesamt sieben Spieler in der Startelf, die entweder aus dem eigenen Nachwuchs sind oder in Wals wohnen. "Unser Weg wird von der Gemeinde und unseren Sponsoren auch honoriert und geschätzt. Wir investieren sehr viel in den Nachwuchs."

Federer und Co. holen WM-Titel

In Röthis nicht mit von der Partie waren Stefan Federer und Julian Feiser. Die beiden Edeltechniker waren beim Weltfinale des Four-2-Score-Turniers von Red Bull im Einsatz und sicherten sich den Turniersieg. "Überragend. Dabei sind wir mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet. Danach ist es aber überragend gelaufen", sagt Federer, der neben Feiser auch noch den Hallein-Kicker Kenan Sejdic und den Spanier Dilan Mojica im Kader hatte. Im Finale gegen Südkorea konnte Sejdic zwei Treffer erzielen und hatte damit großen Anteil am 4:0-Erfolg am Kunstrasen vor der RB-Arena in Leipzig.