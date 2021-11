Zweitligisten jagen Kuchl-Youngsters

Mit starken Leistungen haben sich Simon Seidl und Yannic Fötschl ins Rampenlicht gespielt.

Den Aufstieg in die Westliga hat Kuchl nach der 0:1-Niederlage in Saalfelden zwar verpasst, zwei Youngsters zeigten im Herbst aber auf und könnten in den kommenden Monaten den Sprung in die 2. Liga schaffen. Mittelfeldspieler Simon Seidl (19) und Offensivtalent Yannic Fötschl (18), Sohn des neuen BSK-Trainers Andreas Fötschl, sollen in den kommenden Wochen Probetrainings bei Zweitligisten absolvieren.

Bei Simon Seidl könnte es sogar zu einer "Familienzusammenführung" kommen. Bruder Matthias Seidl kickt bereits seit Sommer bei Blau-Weiß Linz, ...