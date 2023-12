Zwölfjährige holt Bronzemedaille bei Top-12-Turnier

Sophia Pichler setzte sich im Salzburger Viertelfinalduell gegen Julia Dür durch. Vier fünfte Plätze komplettierten Erfolgsbilanz.

Die besten Tischtennis-Damen und -Herren Österreichs maßen sich am Montag beim Austria-Top-12-Turnier in Klagenfurt − unter ihnen gleich vier Burschen und zwei Mädels aus Salzburg. "Wir haben ein Viertel des Teilnehmerfelds gestellt. So stark sind wir dort noch nie vertreten gewesen", erklärt Landesverbandspräsident Walter Windischbauer. Und auch sportlich lief es so gut wie noch nie.

Dabei sorgte ausgerechnet die jüngste Spielerin im gesamten Feld für die größte Überraschung. Die erst zwölfjährige Sophia Pichler schaffte als Dritte sogar den Sprung aufs Podest. Im Viertelfinale setzte sich die Tochter des Landestrainers Michael Pichler im Salzburger Duell gegen ihre 14-jährige Trainingspartnerin Julia Dür durch. "Sophia hat sich riesig gefreut. Im Halbfinale gegen Anastasia Sterner war sie dann sehr nervös, hat jedoch im zweiten Satz sogar mit 7:4 geführt", berichtet der stolze Papa, der aber auch mit den Auftritten seiner anderen Schützlinge hochzufrieden war. So durften sich neben Julia Dür auch ihr Bruder Alexander Dür, Kento Waltl und Florian Bichler über starke fünfte Plätze freuen.