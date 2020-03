1:1 im Davis Cup gegen Uruguay

Österreichs Davis-Cup-Team hat die Vorentscheidung im Qualifikationsrunden-Duell mit Uruguay knapp verpasst. Nachdem Dennis Novak am Freitag in Premstätten bei Graz mit einem 6:2,6:4 gegen Martin Cuevas programmgemäß auf 1:0 gestellt hatte, schrammte Jurij Rodionov hauchdünn an seinem ersten Sieg in diesem Teambewerb vorbei. Der 20-Jährige unterlag Pablo Cuevas 7:6(7),3:6,6:7(5).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Dennis Novak schlug zum Auftakt Martin Cuevas