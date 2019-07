Cori Gauff versetzt in Wimbledon die Tenniswelt ins Staunen. "Das Wunderkind" tritt mit 15 auf wie ein Superstar und sorgt dafür, dass die Erwartungshaltung keine Grenzen mehr kennt.

Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass eine Tennisspielerin mit ihrem ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Erinnerungen an Jennifer Capriati oder Martina Hingis, die einstigen "Wunderkinder" in den (frühen) 90er-Jahren, werden dieser Tage beim ...