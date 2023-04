30 Jahre nach dem Messerattentat von Hamburg: Als die Tenniswelt innehielt

Vor 30 Jahren veränderte das Messerattentat gegen Superstar Monica Seles eine ganze Branche. Salzburgs frühere Weltklassespielerin Judith Floimair erinnert sich an die Tage von Hamburg.

Nach der Messerattacke beim Tennisturnier in Hamburg konnte die Weltranglistenerste Monica Seles nie wieder an ihre Bestleistungen anschließen.

Der 30. April 1993 hat die Sportwelt in ihren Grundfesten erschüttert. Die traditionsreiche Tennisanlage am Hamburger Rothenbaum sollte nach der Messerattacke gegen die Tennisdominatorin Monica Seles in die Geschichtsbücher eingehen. Mit dem Attentat eines verrückten deutschen Fans sollte der Lauf der Karriere der erst 19-Jährigen in eine andere Richtung gelenkt werden. "Im Bruchteil einer Sekunde wurde meine Persönlichkeit nachhaltig verändert", sollte die gebürtige Jugoslawin in ihrer Biografie schreiben.

Der spitze Schrei von Seles ging sofort allen Besuchern des ...