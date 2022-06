Absage für Wimbledon: Salzburg-Start von Dominic Thiem rückt näher

Dominic Thiem verzichtet wenig überraschend auf den Rasenklassiker. So steigen die Chancen, dass Österreichs Tennisstar beim ATP-Challenger im Volksgarten aufschlägt. Warum das Sinn machen würde und logisch wäre.

Wann spielt Dominic Thiem wieder? Und wo versucht er nach seinem bisher enttäuschenden Comeback wieder in die Erfolgsspur zu finden? Seit Donnerstag ist klar, dass dies nicht in Wimbledon sein wird. Damit sind gleichzeitig die Chancen gestiegen, dass Österreichs Tennisstar nach einer wochenlangen Wettkampfpause bei den am 3. Juli beginnenden Salzburg Open aufschlägt.

Thiem scheint nicht mehr in der Nennliste für das Grand-Slam-Turnier (ab 27. Juni) auf. Das kommt wenig überraschend, zumal sich der ehemalige Weltranglistendritte derzeit in ...