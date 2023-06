Alcaraz gegen Djokovic: Paris bekommt das ersehnte Halbfinale

Die Tennis French Open in Paris haben ihr Wunsch-Halbfinale: Am Freitag stehen sich in Roland Garros der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz und der 22-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic im Kampf um ein Finalticket gegenüber. "Seit der Auslosung erwartete jeder dieses Halbfinale", war sich der Spanier bewusst. "Mich eingeschlossen. Und ich will dieses Match absolut." Djokovic war voll des Lobes für Alcaraz. "Er ist der Spieler, den es zu schlagen gilt."

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Carlos Alcaraz bestreitet sein zweites Halnfinale bei einem Grand Slam

Vom Duell der Generationen ist die Rede und von einem vorweggenommenen Finale. Einen Satz sagten beide Spieler nach ihren siegreichen Viertelfinalpartien - Alcaraz schlug Stefanos Tsitsipas in drei, Djokovic Karen Chatschanow in vier Sätzen - genau gleich: "Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten schlagen." Beide wollen genau das am Freitag beweisen. Während Alcaraz erstmals bei den French Open gewinnen und seine Position als Nummer 1 verteidigen möchte, geht es für Djokovic um den alleinigen Grand-Slam-Rekord. "Für mich ist es unglaublich, Geschichte zu schreiben, ein Halbfinale gegen eine Legende wie Novak zu spielen", erklärte der 20-jährige Iberer. Der Serbe wiederum zog bei seinem nächsten Gegner einen Vergleich zu Rafael Nadal, mit dem er sich derzeit den Grand-Slam-Rekord teilt. "Er bringt viel Intensität auf den Platz. Er erinnert mich an jemanden aus seinem Land, der mit der linken Hand spielt", lobte der 36-Jährige. Bisher standen sich die beiden er erst einmal in einem Match gegenüber. Der Drei-Satz-Erfolg von Alcaraz in mehr als dreieinhalb Stunden im Halbfinale von Madrid vor einem Jahr lässt ein Spektakel erwarten. Der US-Open-Sieger schob dem 16 Jahre älteren Serben die Favoritenrolle zu. "Ich werde immer Novak als Favoriten wählen, nicht weil ich den Druck von mir nehmen will. Aber solange er dabei ist, ist er der Favorit", sagte Alcaraz. Dabei verwies er auf dessen Bilanz bei Grand Slams und dessen zwei Titel in Roland Garros zu Zeiten von Nadal. "Er hat nur nicht mehr, weil er auf den besten Spieler der Geschichte hier getroffen ist." Ein klarer Favorit ist für neutrale Beobachter im Duell zwischen Jugend und Erfahrung nicht auszumachen. Djokovic spielt sein 45. Grand-Slam-Halbfinale, Alcaraz sein zweites. Beide haben im Turnier erst einen Satz abgegeben. Sicher ist nur eines: Das größte Stadion in Roland Garros - der Court Philippe Chatrier - wird am Freitag zum Bersten voll sein.