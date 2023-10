Alcaraz auch in Shanghai vorzeitig ausgeschieden

Für den erfolgsverwöhnten Carlos Alcaraz läuft es aktuell nicht so gut wie üblich. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien hat sich am Mittwoch beim Masters-1000-Turnier in Shanghai überraschend schon im Achtelfinale verabschieden müssen. Alcaraz unterlag Wien-Starter Grigor Dimitrow aus Bulgarien mit 7:5,2:6,4:6. Für Dimitrow war es der erste Sieg im vierten Aufeinandertreffen mit dem Wimbledonsieger.

BILD: SN/APA/AFP/HECTOR RETAMAL Für Alcaraz läuft es derzeit nicht nach Wunsch

Alcaraz hat seit besagtem Titel im Rasen-"Mekka" kein Turnier mehr gewonnen. Bei den 1000er-Turnieren in Toronto und Cincinnati scheiterte er im Viertelfinale bzw. im Endspiel, bei den US Open vor dem von allen erwarteten Finalduell mit Novak Djokovic im Halbfinale an Daniil Medwedew und in der Vorwoche im Peking-Semifinale. "Ich wusste, was ich zu tun habe", meinte Dimitrow. "Ich wusst, dass ich ihn konstant unter Druck setzen muss. Er mag es nicht auf dem hinteren Fuß zu stehen, ich habe versucht, ihn in unangenehme Situationen zu bringen", verriet er. Der Weltranglisten-19. Dimitrow trifft nun auf Nicolas Jarry (CHI-22). Er hat seit dem Titel bei den ATP Finals 2017 kein Turnier mehr gewonnen. Von den acht Top-Ten-Spielern im Tableau ist damit nur noch Andrej Rublew (6) im Bewerb. Der Russe setzte sich gegen den Zweitrunden-Bezwinger von Sebastian Ofner, den US-Amerikaner Tommy Paul, mit 7:5,7:5 durch.