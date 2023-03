Alcaraz und Rybakina bleiben auf Kurs zum "Sunshine Double"

US-Open-Sieger Carlos Alcaraz hat beim Masters-Tennisturnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang den US-Amerikaner Tommy Paul am Dienstag nach 1:37 Stunden mit 6:4,6:4 und hält weiter Kurs auf seinen nächsten Masters-Titel. Der Spanier hatte zuletzt bereits das Hartplatz-Turnier im kalifornischen Indian Wells gewonnen. In der Runde der letzten Acht bekommt es Alcaraz mit dem nächsten US-Amerikaner zu tun, sein Gegner ist Taylor Fritz.

Alcaraz bleibt in Miami auf Finalkurs

In der Frauen-Konkurrenz des Turniers bewies Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina erneut ihre starke Verfassung und zog ins Halbfinale ein. Im Viertelfinale hatte die Kasachin mit der Italienerin Martina Trevisan keine Mühe und gewann mit 6:3,6:0. Wie Alcaraz hatte auch Rybakina in Indian Wells gesiegt. Beide könnten in Miami das "Sunshine Double" fixieren. Ausgeschieden ist hingegen der an Nummer zwei gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas. Der Australian-Open-Finalist verlor sein Achtelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow 6:7(4),4:6 und muss weiter auf seinen ersten Titel in diesem Jahr warten.