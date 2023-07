Alcaraz und Swiatek ohne Satzverlust in nächste Runde

Carlos Alcaraz ist erwartungsgemäß in die dritte Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon eingezogen. Der Weltrangliste-Erste aus Spanien setzte sich am Freitag gegen den Franzosen Alexandre Müller trotz einer fehlerhaften Leistung am Ende klar mit 6:4,7:6(2),6:3 durch. Auch die Topgesetzte Iga Swiatek entschied ihr Duell gegen Petra Martic ohne Satzverlust mit 6:2,7:5 für sich und steht bereits im Achtelfinale.

BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Alcaraz streute 41 unerzwungene Fehler ein

Publikumsliebling Andy Murray unterlag dem griechischen Thiem-Bezwinger Stefanos Tsitsipas in einem packenden Duell in fünf Sätzen. Daniil Medwedew, Holger Rune sowie Olympiasieger Alexander Zverev lösten hingegen das Ticket für die dritte Runde, während sich Andrej Rublew bereits für das Achtelfinale qualifizierte. Alcaraz zeigte auf dem gut gefüllten Center Court eine unterhaltsame Vorstellung, hatte aber aufgrund von insgesamt 41 unerzwungenen Fehlern gegen den zeitweise stark aufspielenden Müller härter zu kämpfen als erwartet. In den entscheidenden Momenten, wie im Tiebreak des zweiten Satzes, ließ der Spanier aber seine Klasse aufblitzen. In der dritten Runde trifft Alcaraz auf den Chilenen Nicolas Jarry. Swiatek lieferte eine über weite Strecken grundsolide Vorstellung. Einzig beim Stand von 5:4 im zweiten Satz geriet die Polin ins Wanken und gab ihr Aufschlagspiel zu null ab. Prompt folgte allerdings das Rebreak, in der Folge servierte die Nummer eins der Welt aus. Im Duell mit der Schweizerin Belinda Bencic ergibt sich für Swiatek nun die Chance, erstmals in ihrer Karriere ins Viertelfinale von Wimbledon einzuziehen. Auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem ersten Titel beim Rasen-Klassiker musste sich Murray dem Griechen Tsitsipas mit 6:7(3),7:6(2),6:4,6:7(3),4:6 geschlagen geben. Tsitsipas verwandelte nach 4:40 Stunden seinen dritten Matchball. Die Partie war am Donnerstagabend nach drei Sätzen wegen der ab 23.00 Uhr Ortszeit geltenden Sperrstunde unterbrochen worden. Medwedew musste sich in der Fortsetzung der am Vorabend abgebrochenen Partie gegen den Franzosen Adrian Mannarino nicht mehr lange aufhalten und gewann 6:3,6:3,7:6(5). Auch Rune musste nur einmal ins Tiebreak, ehe er als 6:3,7:6(3),6:4-Sieger über Roberto Carballes Baena (ESP) feststand. Zverev setzte sich gegen den japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki ebenso in vier Sätzen durch wie Rublew im Duell mit dem Belgier David Goffin. Im Frauen-Einzel hatte die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka mit der Französin Varvara Gracheva lange hart zu kämpfen, am Ende ging die Belarussin aber mit 2:6,7:5,6:2 als Siegerin vom Platz. Die zweifache Wimbledon-Gewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien qualifizierte sich ebenso wie die Tunesierin Ons Jabeur für die dritte Runde, während die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach ihrem klaren Zweisatzerfolg gegen Elisabetta Cocciaretto bereits unter den letzten 16 steht.