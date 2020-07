Juli 1937: Das Match Don Budge gegen Gottfried von Cramm hieß Demokratie gegen Faschismus. Der Deutsche, der auf einer schwarzen Liste der Nazis stand, spielte in Wimbledon um sein Leben.

Am Ende hieß es nach fünf hart umkämpften Sätzen: Spiel, Satz und Sieg für den US-Amerikaner Don Budge im Duell gegen den Deutschen Gottfried von Cramm. Ein Teambewerb der Tennisspieler hatte am 20. Juli 1937 die ganze Sportwelt in den ...