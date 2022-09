Wir brauchen einen Federer 2.0

Kommentatoren bezeichneten den Rücktritt des Tennisidols als einen "Knall, der die Sportwelt erschütterte". Roger Federer bleibt der "Maestro" auf ewig - einer, der die Massen dirigiert. Wie kann er weitere Generationen inspirieren?

Es war der 7. Oktober 1998. Ein Hallenturnier in Basel. Die Veranstalter hatten einem 17-jährigen Lokalmatador einen Platz im Hauptplatz zugestanden. Roger Federer war damals die Nummer 396 der Tennisweltrangliste und hatte zuvor mit einem Viertelfinale in Toulouse aufhorchen lassen. Was schon damals dem Beobachter auffiel: die Leichtigkeit bei seinen Schlägen und die Leichtfüßigkeit in seinen Bewegungen. Natürlich ruhte der Schweizer noch nicht in sich selbst, wie es später passieren sollte. Die Flegeljahre mit Wutausbrüchen inklusive Schlägerzertrümmerung waren nicht vorbei ...