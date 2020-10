Andrej Rublew und eine Blase zwingen Dominic Thiem beim Heimturnier in die Knie

Österreichs Tennisstar musste im Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien die Segel streichen. Der 23-jährige Russe hingegen setzte seinen Erfolgslauf fort.

Nach 1:34 Stunden humpelte Dominic Thiem mit gesenktem Kopf vom Center Court in der Wiener Stadthalle. Der letzte Applaus beim Heimturnier war im Gegensatz zum Vorjahr nur aufmunternder Natur. Denn nach dem 6:7(5), 2:6 gegen Andrej Rublew war der Traum von der erhofften Titelverteidigung geplatzt. Ein zunächst sehr starker Rublew und im zweiten Satz der eigene Körper hatten Österreichs Tennisstar bei den Erste Bank Open in die Knie gezwungen.

Es war zu Beginn der erwartet spektakuläre Schlagabtausch auf Augenhöhe. Thiem konnte früh zwei Breakbälle nicht nutzen und so fiel die Entscheidung im Tiebreak - zugunsten von Rublew. Waren es bis dahin wenige Punkte, die über die Satzführung entschieden, so hatte Thiem danach körperlicher Natur nicht mehr viel entgegenzusetzen. Immer öfter griff sich der Lokalmatador an die Socken und ans Schienbein. Thiem gab seine Aufschläge zum 1:2 und 1:4 ab und folglich auch die Hoffnung auf ein Comeback. Beim Seitenwechsel massierte er sich die Fußsohle. Wo genau zwickte es? Eine Blase unter der großen Zehe soll es gewesen sein. Ein Statement gab es vorerst nicht, denn Thiem ließ sich sofort behandeln.

Jedenfalls steuerte der 23-jährige Russe seinem 17. Sieg in den vergangenen 18 Spielen entgegen. Thiems Beinarbeit wurde nun augenscheinlich immer schlechter. Thiem schlich zwischen den Punkten über den Platz. Ein Stemmen gegen die Niederlage war nicht mehr möglich. "Im ersten Satz war es das beste Match, das wir bisher gegeneinander gespielt haben. Dann war ich offensichtlich der Glücklichere. Es war nicht zu übersehen, dass Domi Probleme mit seinem Fuß hatte. Ich hoffe, er erholt sich schnell und kann in London dabei sein", sagt Rublew. Der heuer vierfache Turniersieger ist selbst auf dem besten Weg zu den ATP-Finals der acht besten Spieler des Jahres.

Zuvor wartet im Halbfinale aber überraschend Kevin Anderson. Zur Erinnerung: Der Südafrikaner stand in der 1. Runde gegen Dennis Novak bei 3:6 im Tiebreak des 3. Satzes schon kurz vor dem Aus, wehrte aber alle drei Matchbälle ab und spielte fortan mit einem Zweisatzsieg über Pablo Carreño Busta sowie mit dem 6:4, 7:6(5) über den Weltranglistensechsten Daniil Medwedew groß auf. Anderson holte 2018 den Titel in der Stadthalle. Eine Knieverletzung, die zwei Operationen zur Folge hatte, ließ den ehemaligen Top-10-Spieler dann bis auf Weltranglistenplatz 111 abrutschen. Nun scheint der 2,03 Meter große, starke Aufschläger wieder auf dem Weg nach oben zu sein.

Das Match zum Nachlesen im Liveticker: