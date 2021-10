Andy Murray: Der emotionale Held und sein Killerinstinkt

Die britische Tennislegende ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke und fordert im Wien-Achtelfinale am Mittwoch Jungstar Carlos Alcaraz.

Die Erste Bank Open haben an den ersten eineinhalb Turniertagen das gehalten, was sie versprochen hatten. Unter den durchwegs hochkarätigen Erstrundenduellen ragte am Nationalfeiertag vor sehr gut gefüllten Zuschauerrängen eines noch heraus: Der Grieche Stefanos Tsitsipas, Nummer eins in der Wiener Stadthalle, setzte sich im Schlager gegen Grigor Dimitrov 7:6(6), 6:4 durch. Wie bisher alle Favoriten, mit einer Ausnahme: Altstar Andy Murray warf, ebenfalls zum Gefallen des Publikums, den als Nummer fünf gesetzten Polen Hubert Hurkacz aus dem Bewerb.

...