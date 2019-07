Andy Murray vor Comeback im Einzel

Der britische Tennisstar Andy Murray steht vor seinem Comeback im Einzel. In Washington sagte der 32-Jährige am Montag (Ortszeit), dass seine Rückkehr "sehr bald" und "im besten Fall" schon übernächste Woche beim Turnier in Cincinnati erfolgen werde.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Murray kündigte "sehr baldige" Rückkehr an