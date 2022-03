Angekündigt und wieder abgesagt: Dominic Thiem verschiebt sein Comeback zum siebten Mal

Österreichs Tennisstar ist laut eigenen Angaben zwar fit und sieht sich auf einem guten Weg, sagt seine Starts in Indian Wells und Miami aber ab. Ein Szenario, das sich allein in dieser Saison sechs Mal wiederholt.

Er spielt also nicht. Ganz überraschend kam die Absage von Dominic Thiem für die ATP-1000-Turniere in Indian Wells nicht, zumal er in dieser Saison schon drei Mal zuvor sein Comeback kurzfristig verschoben hatte. Rückkehr angekündigt, Videos von der Vorbereitung gepostet, Rückkehr abgesagt - so lange zieht sich der mühsame Weg zurück von Österreichs Tennisstar schon.

Am 22. Juni 2021 zieht sich Dominic Thiem beim Rasenturnier in Mallorca einen Sehnen(ein)riss im Handgelenk zu. Insgesamt sieben Comebackversuche sind seither gescheitert, ...