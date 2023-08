Argentinier Etcheverry und Baez im Kitzbühel-Viertelfinale

Die Argentinier Tomas Martin Etcheverry und Sebastian Baez haben am Mittwoch beim ATP-Turnier in Kitzbühel als erste Tennisprofis Viertelfinaltickets gelöst. Der topgesetzte Etcheverry gewann gegen seinen Landsmann Guido Andreozzi 6:2,6:2, der Qualifikant hatte in Runde eins den Steirer Filip Misolic besiegt. Baez fertigte den als Nummer sechs eingestuften Spanier Roberto Carballes Baena mit 6:1,6:2 ab und trifft nun auf den Steirer Sebastian Ofner (4) oder Alex Molcan (SVK).

BILD: SN/APA/AFP/GLYN KIRK Tomas Martin Etcheverry hatte den Ball im Griff/Archivbild