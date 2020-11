ATP Finals in London: Dominic Thiem besiegt zum Auftakt Stefanos Tsitsipas

Österreichs Tennisstar gelang die Revanche für die Finalniederlage im Vorjahr 7:6(5), 4:6, 6:3. "Ich weiß seit 2019 wie wichtig es ist das erste Match zu gewinnen." Am Montag will Jürgen Melzer nachziehen.

Mit einem Dreisatzsieg über Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas in einer Neuauflage des Endspiels von 2019 ist Dominic Thiem in die ATP Finals in London gestartet. Österreichs Tennisstar besiegte den Griechen 7:6(5), 4:6, 6:3 und machte damit den ersten Schritt zum Einzug ins Halbfinale. Am Dienstag trifft Thiem auf den Sieger des Duells zwischen Rafael Nadal und Andrej Rublew (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe).

"Das war richtig hart. Umso glücklicher bin ich, dass ich gewinnen konnte. Ich weiß seit vergangenem Jahr wie wichtig es ist mit einem Sieg ins Turnier zu starten", sagte Thiem. Im ersten Satz bei eigenem Aufschlag völlig ungefährdet und einem Break näher, konnte jedoch drei Chancen nicht nutzen. So ging es ins Tiebreak, in dem der Österreicher ein 3:5 in ein 7:5 verwandelte. Ein Geschenk beim Satzball, als der Grieche einen "Elfmeter ohne Tormann" ausließ, nahm er dankend an. Absolute Stille nach Punkten wie diesen, die sonst in der mächtigen O2-Arena von 17.000 Zuschauern frenetisch gefeiert werden, machte die nach wie vor eigenartige Atmosphäre von Geisterturnieren oft deutlich.

Vielleicht war der kurze Spannungsabfall von Thiem auch damit zu erklären, jedenfalls lief der Weltranglistendritte im zweiten Durchgang früh einem Break-Rückstand nach. Eine zu große Hypothek gegen den nun unantastbaren Aufschläger Tsitsipas. Wie vor einem Jahr fiel die Entscheidung daher im dritten Satz. In dem dann Thiem sein Level steigerte, richtig stark agierte, vor allem bei den big points zur Stelle war und so ein frühes Break bis zum Ende verteidigen konnte. Das hart umkämpfte Game zum 4:1 bedeutete die Vorentscheidung. "Das war der Schlüsselmoment und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl in die nächsten Matches mitnehmen kann", sagte Thiem. Körperlich sieht er sich gerüstet. "Mental ist es durch das Leben in der Blase und die fehlenden Zuschauer zwar nicht leicht, aber ich denke das geht es jedem gleich."

Thiem hat nun einen Tag Pause, dennoch gibt es dank Jürgen Melzer bis zumindest Freitag täglich einen rot-weiß-roten Beitrag beim großen Jahresabschluss-Turnier. Der Routinier startet am Montag (19 Uhr/live Sky Sport 1) an der Seite des Franzosen Edouard Roger-Vasselin in den Titelkampf im Doppel. Erster Gegner ist die aktuell weltbeste Paarung Mate Pavic/Bruno Soares. Melzer rechnet sich freilich dennoch Chancen aus. "Hier kann, speziell im Doppel, wirklich jeder jeden schlagen. Von dem her ist alles möglich", sagt der 39-Jährige vor dem Duell mit dem kroatisch-brasilianischen Duo, seines Zeichens US-Open-Sieger und Paris-Finalist.

