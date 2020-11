ATP Finals in London: So geht "Thiem 2.0" auf den Titel los

Das "Match des Jahres" gegen Rafael Nadal war beispielhaft für die Entwicklung von Dominic Thiem. Was zeichnet Österreichs Star aus?

Die ATP fragt auf ihrer Website: "War das das beste Match des Jahres?" und beantwortet mit einer Auswahl an Ballwechseln die Frage selbst mit "unwirklich". Viele Zuschauer werden dem wohl auch zustimmen. Was Dominic Thiem und Rafael Nadal bei den ATP Finals in London geboten haben, war an Klasse und Spannung kaum zu überbieten und eine eindrucksvolle Bestätigung, wie sich Österreichs Tennisstar weiterentwickelt hat. Der Lohn für das 7:6(7), 7:6(4) ist der vorzeitige Halbfinaleinzug. Doch das ändert nichts an Thiems ...