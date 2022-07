Dominic Thiem erreicht Viertelfinale in Gstaad

Österreichs Tennisstar besiegte Federico Delbonis 7:6(6), 6:3 und setzt seinen Aufwärtstrend damit fort.

Dominic Thiem hat sich im auf den Donnerstag verlegten Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Gstaad wie schon in Baastad ins Viertelfinale gekämpft. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte besiegte den Argentinier Federico Delbonis nach 1:55 Stunden mit 7:6(5),6:3 und spielt sich damit weiter gut für seine Rückkehr nach Kitzbühel kommende Woche ein. Thiem trifft nun am Freitag entweder auf Roberto Bautista Agut (ESP-3) oder den Peruaner Juan Pablo Varillas.

Der 28-jährige Thiem, der kommende Woche erstmals seit 2019 wieder beim Generali Open antreten wird, verbessert sich damit zumindest um weitere 43 Plätze im ATP-Ranking nach oben und wird um Position 231 aufscheinen. Sollte er in der Schweiz das Semifinale erreichen, dann kehrt Thiem in die Top 200 zurück.

Das Match zum Nachlesen im Liveticker