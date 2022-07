Nerven hui, Vorhand pfui: Dominic Thiem gewinnt Krimi in Gstaad

Österreichs Tennisstar wehrt gegen Hugo Gaston einen Matchball ab und ringt den Franzosen nach viel Auf und Ab 1:6, 6:1, 7:6(7) nieder. Im Achtelfinale wartet Federico Delbonis, die Hoffnung auf eine Siegesserie lebt.

Leicht geht es noch nicht von der Hand, dafür umso spannender - und allmählich auch wieder erfolgreicher. Dominic Thiem gewinnt in Gstaad, wie vergangene Woche in Båstad, die erste Runde im Tiebreak des dritten Satzes. Nach abermals vielen Höhen und Tiefen während des Spiels setzte sich Österreichs Tennisstar gegen den Franzosen Hugo Gaston 1:6, 6:1, 7:6(7) durch und wehrte dabei sogar einen Matchball ab. Im Achtelfinale am Mittwoch wartet nun der Argentinier Federico Delbonis.

Zunächst war Thiem völlig von der Rolle. Zwar hatte es ihm der Franzose schon 2020 im Achtelfinale von Roland Garros mit unzähligen Stopps schwer gemacht, dass es im Eiltempo aber 5:0 für Gaston stehen würde, war nach den zuletzt ansteigenden Leistungen von Thiem in Båstad nicht abzusehen. Schließlich hatte er dort zwei Spieler der Kategorie Gastons, der Nummer 59 der Welt, besiegt. Eine Vielzahl unerzwungener Fehler erinnerte mehr an die erste Phase von Thiems Comeback, als er sieben zum Teil vernichtende Niederlagen in Serie kassiert hatte.

Die Hitze und Höhenlage auf 1050 Metern im Schweizer Bergdorf taten ihr übriges, dass Thiem die Bälle nicht kontrollieren konnte. Doch im zweiten Satz kam der Österreicher im Match an. Zwei sehenswerte Punkte brachten ihm das Break zum 3:1 und obwohl er weiterhin auch immer wieder "Geschenke" verteilte, kämpfte sich Thiem in einen dritten Satz. Nach insgesamt nur 55 Minuten.

Die bis dahin fehlende Spannung hatte das Duell dann in der Entscheidung zu bieten. Man wartete darauf, dass sich Thiems größere Klasse durchsetzen würde, doch Gaston wehrte sich nach Kräften. Mit Aufschlägen von unten und - natürlich - unzähligen Stopps hielt sich Gaston im Spiel. Zudem ärgerte sich ein sichtlich genervter Thiem über wiederkehrende leichte Fehler. Statt der möglichen Vorentscheidung stand er nun gleich mehrmals mit dem Rücken zu Wand. Bei 4:5 und 5:6 sowie bei 3:5 und 6:7 im Tiebreak packte er seine besten Aufschläge aus. Auch mit der Rückhand punktete er in den wichtigsten Punkten spektakulär, während die Vorhand oft meterweise ins Out segelte. "Ich weiß selbst nicht, wie ich es noch gewonnen habe, aber ich bin sehr froh, dass ich zumindest noch ein Match hier bekomme", sagte Thiem nach dem abermaligen Krimi mit Happy End.

Das Match zum Nachlesen im Liveticker: