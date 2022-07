Zu unsicher und passiv: Dominic Thiem kassiert "sehr bitteres" Aus in Kitzbühel

Österreichs Tennisstar verpasst mit der Niederlage im Viertelfinale von Kitzbühel die große Chance auf den Heimsieg. Filip Misolic ist am Freitag die letzte rot-weiß-rote Hoffnung.

Mit einem Schlag, der unsicheren Vorhand, war die Tennisparty beendet. Langsam und mit gesenktem Kopf schritt Dominic Thiem nur wenige Minuten später zur Pressekonferenz. Österreichs Tennisstar wollte so schnell wie möglich weg, zu groß war die Enttäuschung über die eigene Leistung und die Dreisatzniederlage im Viertelfinale gegen Yannick Hanfmann. Schließlich war alles angerichtet, die Chance auf den Heimsieg in Kitzbühel dank einer guten Auslosung zum Greifen nah. "Das ist sehr, sehr, sehr bitter, kam aber leider nicht völlig überraschend", sagte Thiem.

Angezogene Handbremse, schwache Chancenauswertung

Von Match zu Match sei es schlechter geworden. "Ich konnte die Handbremse nicht lösen und dann reicht es irgendwann einfach nicht mehr", sagte er nach dem 4:6, 6:3, 4:6 gegen Hanfmann. Zuletzt konnte er einige enge Matches für sich entscheiden, diesmal hat ihn das Glück und der Mut in den entscheidenden Situationen aber verlassen. Dabei schien er bei 4:4 und zwei Breakbällen abermals auf die Siegerstraße zu biegen. Es begann zu regnen, Thiem verpasste die Vorentscheidung und ging mit 4:5 in die rund 45-minütige Unterbrechung. Statt auf den Sieg zu servieren, eröffnete er nun mit dem Rücken zur Wand das leider schon letzte Game mit einem Doppelfehler ("ein No-Go"). Der großgewachsene Deutsche seinerseits riskierte mit knallharten Returns, nahm das Heft in die Hand. Dafür war bei Thiem die Unsicherheit offenbar zu groß. Zwei Matchbälle wehrte der Lokalmatador noch ab, kurz vor 20 Uhr war der Traum vom zweiten Heimtriumph nach 2019 aber vorzeitig beendet. "Jedes Tennismatch hat einen verdienten Sieger. Das war diesmal er."

Achtelfinale in Salzburg, Viertelfinale in Båstad, Halbfinale in Gstaad, Viertelfinale in Kitzbühel. So groß die Enttäuschung über den verpassten Coup vor eigenem Publikum auch war, sieht sich Thiem - im Vergleich zum ersten Coembackversuch mit sieben Niederlagen in Serie - aber auf einem guten Weg: "Ich hatte relativ viele Matches und wenig Training. Das muss ich jetzt nachholen, um auf Hartplatz den nächsten Schritt zu machen." Thiem spielt ab Mitte August in Cincinnati, Winston Salem und bei den US Open in New York.

Zuvor will aber noch ein anderer Österreicher einen nächsten Schritt Richtung Weltklasse machen. Das Viertelfinale von Filip Misolic gegen Dušan Lajović wurde auf Freitag (11 Uhr/live Servus TV) verlegt. Bei einem Sieg würde dann im Halbfinale Hanfmann warten. Sofern nicht wieder der Regen zum Spielverderber wird.

