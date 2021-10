ATP-Turnier in Wien: Weltpremiere startet mit spektakulärer Show

Beim ATP-Turnier in Wien schlagen die Tennisstars erstmals auch in der Innenstadt auf, wo die Halle mit einem Tiebreak-Turnier eröffnet wird.

Um den Zuschauern Weltklassetennis im wahrsten Wortsinn näher zu bringen, gehen die Erste Bank Open neue Wege. "Tennis 2 Go" heißt das Projekt, mit dem der Klassiker von der Wiener Stadthalle in die Innenstadt expandiert. Die Halle auf dem Heumarkt ist der neue Showcourt, der seinem Namen schon am Freitagabend (ab 18.30 Uhr) bei einem Tiebreak-Turnier gerecht werden soll.

Mit dabei sind etwa der Weltranglistendritte Stefanos Tsitsipas, Jungstar Carlos Alcaraz sowie die Österreicher Dennis Novak und Jurij Rodionov. ...