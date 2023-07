Auf das Traumfinale in Salzburg folgen Kitzbühel und die US Open

Der Sensationslauf von Lukas Neumayer wurde erst von Sebastian Ofner gestoppt - und öffnet dem Salzburger Tennisprofi nun früher als erhofft die Tür zur Grand-Slam-Ebene. Ofner wiederum untermauerte eindrucksvoll seine Nummer-eins-Position in Österreich.

Sonntagmittag war er vorbei, der vor Turnierbeginn kaum für möglich gehaltene Erfolgslauf von Lukas Neumayer. "Irgendwann ist der Tank leer, das war jetzt der Fall. Aber ich glaube, dass ich sehr zufrieden und stolz auf mich sein darf, wie ich mich über die gesamte Woche präsentiert habe", sagte der Lokalmatador nach dem 3:6, 2:6 gegen Landsmann Sebastian Ofner im Endspiel, dem Traumfinale, der Salzburg Open. Für Neumayer bedeutete der erste Finaleinzug auf der ATP-Challenger-Tour den größten Erfolg seiner Karriere, Ofner wiederum feierte im sechsten Finale in diesem Jahr den längst überfälligen ersten Titel.

Sebastian Ofner eine Klasse für sich

Ofner, der im Halbfinale den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo in 51 Minuten 6:0, 6:2 abgefertigt hatte, war von Beginn an zumeist am Drücker - und frischer. Neumayer hatte sich am Vortag bei 36 Grad fast drei Stunden mit dem Slowenen Blaž Rola duelliert und musste so 19 Stunden später dem 6:4, 3:6, 7:5 Tribut zollen. Inklusive der Staatsmeisterschaften, wo er am Sonntag davor zum zweiten Mal in Serie Gold geholt hatte, war es Neumayers neuntes Match in elf Tagen. "Da war ich dann bei jedem Schlag einen Schritt zu langsam oder zu kurz, habe ein paar mehr Eigenfehler gemacht als sonst und da bist du dann gegen Ofi, der großartig spielt, chancenlos", sagte der 20-Jährige, der mit dem Publikum im Rücken in den Tagen zuvor teils über sich hinausgewachsen war. Diesmal aber war ein bärenstarker Ofner eine unüberwindbare Hürde.

Lukas Neumayer auf dem Vormarsch

Für Neumayer öffnen sich mit den erspielten 75 ATP-Punkten und dem Vorstoß unter die Top 250 der Weltrangliste wahrscheinlich noch heuer Türen: Bei den US Open winkt ihm die erste Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier, die eigentlich erst 2024 in Australien hätte folgen sollen. "Ich hoffe und glaube, dass ich auch in den kommenden Wochen dieses Niveau zeigen kann. Die Qualifikation bei den US Open sollte sich ausgehen, was natürlich super wäre." Davor wartet auch noch Kitzbühel als absoluter Höhepunkt. Schon am Montag aber geht es zunächst weiter auf der Challenger-Tour, wo er sich ab sofort etablieren will - sofern seine Fitness am Montag die Reise nach Triest zulässt. Denn sein erster Weg führte ihn zum Physiotherapeuten. "Ich habe im letzten Game einen Stich in der Schulter gespürt und hoffe zuerst einmal, dass es nur eine Kleinigkeit ist", sagte Neumayer.

Sebastian Ofner auf dem Weg in die Weltspitze

Ohne Verletzungssorgen, aber mit einer ebenso breiten Brust nimmt Sebastian Ofner die kommenden Wochen in Angriff. Der 27-jährige Steirer, Achtelfinalist der French Open, unterstrich seine Hochform und Nummer-eins-Position in Österreich. "Das Jahr bisher läuft sensationell und jetzt bin ich erleichtert, dass ich endlich meinen ersten Turniersieg eingefahren habe. Der Druck, auch weil ich bei einem Heimturnier in einem Österreicher-Finale der Favorit war, war spürbar", sagte Ofner, der sich damit um rund 15 Positionen verbessert und erstmals zu den 60 besten Tennisprofis gehört. Ofner machte sich sofort auf den Weg nach Båstad, wo er am Dienstag oder Mittwoch aufschlägt. Danach folgen Umag und Kitzbühel. "Die ATP-Tour ist noch einmal eine Nummer größer, aber wenn ich so spiele, dann kann ich auch dort einige Matches gewinnen."

